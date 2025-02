Frankenthal – Ruftaxi: Neue Telefonnummer

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit dem 1. Februar hat sich die Telefonnummer zur Vorbestellung eines Ruftaxis geändert: Fahrgäste können ihre Fahrten spätestens 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrt unter der neuen Telefonnummer 0621-1 07 70 77 reservieren.

Es wird ein Eigenanteil in Höhe von 2,80 Euro (Erwachsene) bzw. 1,90 Euro (Kinder) pro Fahrt fällig. Dieser entfällt in Besitz einer VRN-Jahreskarte bzw. eines Deutschland-Tickets.

Mehr zum Angebot

Ruftaxis ergänzen das Fahrplanangebot vor allem auf Strecken in ländlichen Gebieten oder abgelegenen Stadtteilen, in denen am Abend oder am Wochenende wegen geringer Nachfrage keine Buslinie angeboten werden kann. Sie sind bedarfsorientierte Verkehre, die in der Regel von den Gemeinden bestellt werden. Ruftaxis bedienen feste Haltestellen und verkehren wie Buslinien nach einem festen Fahrplan. Aber sie fahren nur, wenn sie vorher bestellt werden.

Die Übersicht der Frankenthaler Ruftaxilinien ist unter www.frankenthal.de/öpnv zu finden.

Quelle Stadtverwaltung Frankenthal