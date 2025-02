Wald-Michelbach – Einbruch in Einfamilienhaus

Wald-Michelbach/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Einfamilienhaus im Birkenweg rückte am Freitag (31.01.), in der Zeit zwischen 15.00 und 22.40 Uhr, in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Anwendung von Gewalt über ein Fenster ins Innere des Hauses. Sie erbeuteten unter anderem Geld und Schmuck. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen