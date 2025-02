Schifferstadt – Zustellung der Briefwahlunterlagen ab 10. Februar

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Täglich erreichen die Stadtverwaltung Schifferstadt immer mehr Briefwahlanträge. Die Bundesbehörden sind zurzeit mit Hochdruck damit beschäftigt, die Stimmzettel zu drucken und diese über die Landkreise an die Kommunalverwaltungen auszuliefern. Voraussichtlich werden diese am 7. Februar geliefert. Nach der Lieferung werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Briefwahlunterlagen fertig stellen und mit der Zustellung beginnen. Es kann davon ausgegangen werden, dass frühestens ab dem 10. Februar 2025 mit der Zustellung gerechnet werden kann! Wählerinnen und Wähler können am Wahlsonntag, 23. Februar 2025 von 08:00 bis 18:00 Uhr ihre Stimme auch bevorzugt in den Wahllokalen abgeben. Aufgrund der kurzen Zeitspanne vom Eintreffen der Briefwahlunterlagen bis zur Bundestagswahl wird empfohlen, direkt am Wahltag im Wahllokal zu wählen. Der Wahlbrief muss bis zum 23. Februar, 18 Uhr bei der Stadtverwaltung abgegeben bzw. eingeworfen werden, sonst kann die Stimme nicht gezählt werden.

Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung und Verständnis.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt