Mosbach – „Heute Abend: Lola Blau“ – Ein One-Woman-Musical über Kunst, Exil und den Umgang mit der Vergangenheit

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Badische Landesbühne bringt mit „Heute Abend: Lola Blau“ das bewegende One-Woman-Musical von Georg Kreisler auf die Bühne der Alten Mälzerei. Die Vorstellung findet am 18. Februar um 19:30 Uhr statt. Lola Blau ist ein Stück, das gleichermaßen zum Lachen und Nachdenken anregt. Ein berührendes Musical über die Flucht vor dem Nationalsozialismus, die Sehnsucht nach Heimat und den Kampf einer Künstlerin um ihre Identität. Die Geschichte beginnt in Österreich im März 1938. Die junge jüdische Schauspielerin Lola Blau steht am Beginn ihrer Karriere, doch mit Hitlers Einmarsch muss sie fliehen, erst in die Schweiz, später in die USA. Nach Kriegsende kehrt sie zurück und stellt fest, dass von einem offenen, toleranten Miteinander noch immer keine Rede sein kann.

Mit Sprachwitz, Melancholie und scharfem Humor erzählt das Stück von Lolas Schicksal, ihrer Liebe zur Kunst und den Schatten der Vergangenheit. Kreisler schafft es, das Publikum gleichermaßen zum Weinen und Lachen zu bringen. In der Inszenierung der Badischen Landesbühne übernimmt Laura Brettschneider die Rolle der Lola Blau. Musikalisch begleitet wird sie von Konstantin Malikin (Cello) und Oliver Taupp (Klavier), der zugleich die musikalische Leitung übernimmt.

Regie: Ulrich Cyran. Bühne & Kostüm: Lucia Becker

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information Mosbach am Marktplatz sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de und an der Abendkasse.

Quelle: Stadtverwaltung Mosbach