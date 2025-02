Mannnheim – Im Trafohaus: Vortragsveranstaltung des Bündnisses Mannheim gegen Rechts: „Die rechte Welle in Mannheim und der Region – Was tun, um der Entwicklung Einhalt zu gebieten?“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ob in den Parlamenten oder auf der Straße: die rechte Welle rollt. Der Aufstieg der AfD setzt sich ungebrochen fort, sie fährt Wahlsieg um Wahlsieg ein. Die AfD des Faschisten Björn Höcke holte bei der Landtagswahl am 1. September 2024 in Thüringen die meisten Stimmen und damit sind zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg Rechtsextremisten die stärkste Kraft in einem deutschen Parlament. Parallel treten Rechtsradikale, von der Identitären Bewegung bis zum III. Weg, immer selbstbewusster und militanter auf, greifen politische Gegner*Innen und Minderheiten an, vernetzen sich und organisieren rechtsextremistische Aktionen mit steigendem Mobilisierungspotential. Auch in Mannheim und Umgebung treiben verschiedene rechtsradikale Kräfte ihr Unwesen. Um diese Rechtsextremisten gezielt und effektiv entgegentreten zu können, ist es wichtig ihre Ziele, ihre Strukturen, ihre Symbole und ihre Akteure zu kennen. Darüber gibt ein Kenner der Szene am Montag, den 10. Februar um 19 Uhr im Trafohaus (Keplerstraße 22) in einem Vortrag einen Überblick (ein barrierefreier Zugang zum Trafohaus ist möglich). Im Vortrag soll gleichzeitig die Frage beantworten, was man tun kann, um den aktuellen Entwicklungen Einhalt zu gebieten und welche vielfältigen Möglichkeiten es in Mannheim gibt, sich im Kampf gegen rechts einzubringen. Der Eintritt zu diesem Vortrag ist frei; Spenden sind willkommen. Es handelt sich um eine Veranstaltung, bei der die Gäste vor Diskriminierung geschützt sein sollen. Die Veranstalter behalten sich deswegen vor, Personen, die rechten Organisationen angehören oder durch die Teilnahme an rechten bzw. rassistischen Aktionen aufgefallen sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren bzw. sie des Hauses zu verweisen.

Quelle: Organisationsteam von Mannheim gegen Rechts