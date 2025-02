Mannheim – VfR Mannheim verpflichtet erfahrenen Defensivspezialisten Robin Becker

Mannheim, 03.02.2025 – Der VfR Mannheim verstärkt sich mit einem echten Abwehrspezialisten: Robin Becker wechselt mit sofortiger Wirkung zum Traditionsverein. Der 28-jährige Defensivspieler bringt die Erfahrung aus mehreren Jahren Profifußball mit und wird eine wertvolle Verstärkung für das Team.

Ali Ibrahimaj, Sportvorstand des VfR Mannheim, zeigt sich hochzufrieden mit der Verpflichtung: „Mit Robin Becker haben wir einen gestandenen Spieler gewonnen, der über viel Erfahrung verfügt und unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen wird. Er ist eine absolute Bereicherung für unseren Kader – sowohl sportlich als auch menschlich.”

Auch Robin Becker selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Herausforderung: „Ich freue mich darauf, meine nächsten Schritte beim VfR Mannheim zu gehen. Der Verein bietet mir die Möglichkeit, meine sportlichen Ambitionen weiterzuverfolgen und gleichzeitig meine berufliche Zukunft vorzubereiten.”

Neben seiner Rolle als Spieler wird Becker auch seine fachliche Kompetenz abseits des Platzes in den Verein einbringen. Der Abwehrspieler absolviert derzeit ein sozialpädagogisches Studium und wird sein Wissen aktiv in soziale Projekte des Vereins einfließen lassen. Damit unterstreicht der VfR Mannheim einmal mehr sein Engagement, nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen.

Robin Becker wurde in der Jugend von Bayer Leverkusen ausgebildet und durchlief dort mehrere Nachwuchsmannschaften. Anschließend spielte er unter anderem für 1.FC Heidenheim, Dynamo Dresden, Eintracht Braunschweig und den 1.FC Saarbrücken. In 92 Partien in der 2. Bundesliga und 40 Spielen in der 3. Liga sammelte er wertvolle Erfahrungen und entwickelte sich zu einem verlässlichen Defensivspezialisten. Mit seiner Routine und seinem taktischen Verständnis wird er eine wichtige Stütze für den VfR Mannheim sein.

Der VfR Mannheim heißt Robin Becker herzlich willkommen und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Quelle VfR Mannheim / Foto Nohe