Mannheim: Streit im Imbiss eskaliert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Samstag kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Streit in einem Imbiss am Willy-Brandt-Platz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand randalierte ein 26-Jähriger aus unbekanntem Grund im Lokal. Der 47-jährige Betreiber setzten den Mann kurzerhand vor die Tür und schlug dann mehrfach auf ihn ein. Bei der Auseinandersetzung verletzte sich der 26-Jährige leicht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt nahm den 47-Jährigen vorläufig fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen ihn.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/ 1743310 zu melden.