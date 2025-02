Ludwigshafen – Digitaler Vortrag – Job – Familie – Karriere: Zeitmanagement – Familie und Beruf in Balance

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Beruf und Familie so in Einklang zu bringen, dass man sich selbst nicht aus den Augen verliert, ist eine große Herausforderung für alle, die mit Betreuungs- und Pflegeaufgaben betraut sind. Zeitmanagement dient nicht dazu mehr Aufgaben in der gleichen Zeit zu schaffen, sondern den eigenen Spielraum zu reflektieren und zielorientiert neu zu organisieren.

Wie das gelingt, zeigt der zweistündige Vortrag „Zeitmanagement – Familie und Beruf in Balance“ der digitalen Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN), am Dienstag, 18. Februar, ab 9 Uhr.

Trainerin Sylvia Enders präsentiert hilfreiche Techniken für das Setzen von Prioritäten und eine bessere Strukturierung des Alltags. Sie hilft den Teilnehmenden dabei, ihre eigene Situation realistisch einzuschätzen und den Spagat zwischen Beruf und Familie besser zu meistern.

Die Teilnahme, für die ein internetfähiges Gerät benötigt wird, ist kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail an Ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de erforderlich. Die Zugangsdaten zum virtuellen Vortragsraum erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung.

Fragen zur Veranstaltung beantworten Brigitte Bertram und Yvonne Fuhrmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, unter den Telefonnummern 0621 5993 566 und 0621 5993 278.

Quelle: Agentur für Arbeit Ludwigshafen