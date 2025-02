Ludwigshafen – Bewerbungsphase für die Pfalzpreise startet

Ludwigshafen Kaiserslautern – „Ein unbeschreibliches Gefühl – und ein wichtiges Signal für die Zukunft“

Hervorragende Leistungen von Kunst- und Kulturschaffenden, Heimatforschern, Journalisten und innovativen Köpfen fördert der Bezirksverband Pfalz seit vielen Jahren mit seinen Pfalzpreisen. So auch in diesem Jahr: 2025 steht der Pfalzpreis für pfälzische Geschichte und Volkskunde, der Pfalzpreis für Jugend und Sport sowie der Medien- und Zukunftspreis an. Die Bewerbungsphase läuft vom 01. Februar bis 30. April 2025. Im Rahmen einer öffentlichen Pfalzpreis-Gala werden die Preisträgerinnen und Preisträger am 08. November 2025 im Pfalztheater bekannt gegeben.

„Als mein Name aufgerufen wurde, war es ein unbeschreibliches Gefühl, auf die Bühne zu gehen“, erinnert sich Reiner Voß, Gewinner des Medienpreises 2022. Mit seiner Arbeit widmete er sich einem echten Herzensthema. „Es war eine doppelte Auszeichnung: Einerseits für mich als Fotograf, andererseits für das zukunftsweisende Thema – der Klimawandel.“ Vor allem freut es ihn, dass die Prämierung dazu beigetragen hat, sein Anliegen weiter in die Öffentlichkeit zu bringen. „Es geht um unsere Heimat, um die wir kämpfen müssen!“ Der Mut der Jury, sein Werk zu ehren, bedeutete ihm viel. Deshalb möchte er auch weiterhin für die Pfalzpreise werben – damit sie auch in Zukunft mutige Stimmen und wichtige Themen sichtbar machen.

Auf die Gewinner warten jeweils 10.000 Euro beim Hauptpreis und 2.500 Euro für Teilnehmende bis zu 35 Jahren. Ebenso ist es dem Bezirksverband Pfalz ein großes Anliegen, junge Menschen zu motivieren und zu fördern. So werden auch Anerkennungspreise in Höhe von 500 Euro ausgelobt, für diese sich Einzelpersonen, aber auch Schülergruppen oder Schulklassen bewerben können.

Der Medienpreis Pfalz würdigt herausragende journalistische Arbeiten, die die Pfalz in Print, Funk, Film, Fernsehen oder online sichtbar machen. Die Beiträge sollen dabei kreativ und informativ die kulturelle, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Eigenart der Region dokumentieren.

Beim Zukunftspreis fördert der Bezirksverband Pfalz innovative Projekte aus Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft, die nachhaltig zur Entwicklung der Region beitragen. Kreativität, Realisierbarkeit und gesellschaftlicher Nutzen stehen hierbei im Fokus.

Die Arbeiten des Pfalzpreises für pfälzische Geschichte und Volkskunde befassen sich mit der Geschichte, Volkskunde oder kulturellen Entwicklung der Pfalz. Bewerbungen können aus den Bereichen Archäologie, Denkmalpflege oder Geschichtswissenschaften stammen.

Als Anerkennung des Engagements im Breitensport schreibt der Bezirksverband Pfalz und die Sportjugend Pfalz in Zusammenarbeit mit der AOK – Die Gesundheitskasse in Rheinland-Pfalz den Pfalzpreis Jugend und Sport aus. Dieser unterstützt die Vereinsjugendarbeit mit Fokus auf soziale und jugendpolitische Aspekte. Statt sportlicher Erfolge stehen das Engagement für junge Menschen und innovative Konzepte im Mittelpunkt. Die Auszeichnungen würdigen Vereine, die aktiv zur positiven Entwicklung ihrer Jugendabteilung beitragen.

Die Bewerbungsunterlagen sowie die Ausschreibungstexte sind auf den Internetseiten zu den jeweiligen Preisen unter www.bv-pfalz.de einzusehen. Es besteht die Möglichkeit, sich selbst zu bewerben oder vorgeschlagen zu werden. Aus den eingereichten Bewerbungen werden von einer Fachjury zunächst bis zu fünf Arbeiten nominiert. Auch sie werden mit einer Geldprämie von jeweils 500 Euro beim Hauptpreis beziehungsweise 200 Euro beim Nachwuchspreis belohnt. Auf Vorschlag der jeweiligen Preisgerichte können auch Lebenswerkpreise an herausragende Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft vergeben werden.

Bild: Agentur view

