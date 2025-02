Lindenfels – Senior löst Polizeieinsatz aus

Lindenfels / Südhessen (ots) – Ein älterer Mann hat am Montagnachmittag (3.2.) einen Polizeieinsatz ausgelöst und wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Zeugen alarmierten gegen 13.30 Uhr die Rettungsleitstelle und meldeten einen offensichtlich verwirrten Senior in einem Lindenfelser Ortsteil. Die Anrufer hatten beobachtet, wie der Mann in seiner Garage in seinem Auto saß und scheinbar versuchte, mit seinem Fahrzeug das geschlossene Garagentor zu

durchbrechen. Darüber hinaus schlug er mehrfach auf die Fensterscheiben seines Wagens ein. Nachdem er sämtliche Kommunikationsversuche der herbeigeeilten Polizeikräfte ignoriert hatte, konnte er schließlich in Gewahrsam genommen werden.

Anschließend wurde er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.