Landau – Von Businessplan bis Markenrecht – Seminar für Existenzgründerinnen und -Gründer am 19. März in der Kreisverwaltung SÜW – Jetzt anmelden

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Mittelstandsberatungs- und Betreuungsgesellschaft SÜW (MBB) und die Wirtschaftsförderung der Stadt Landau bieten (angehenden) Gründerinnen und -Gründern sowie allen Interessierten ein Seminar zum Thema Existenzgründen an. Es wird von Ernst Mennesclou, Berater und Gründer-Coach, geleitet und findet am Mittwoch, 19. März, von 9 bis 15 Uhr im Hauptgebäude der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau statt. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Die Teilnehmenden erhalten im Seminar unter anderem Informationen, wie ein perfekter Businessplan erstellt wird, welche Zahlen für Rentabilitäts- oder Liquiditätsberechnung notwendig sind und was Auslastungsquote, Kalkulation, sowie Investitions- und Finanzierungsplanung konkret bedeuten. Auch wird es um Förderprogramme, Gründungszuschuss und Gutscheine gehen. Keine Fragezeichen bleiben nach der Veranstaltung offen zu den Themen Steuern, Standort, Anmeldungen, Rechtsform, Markenschutz, Versicherungen, Mitarbeitende, Datenschutz, Digitalisierung, Altersvorsorge, Marketing und Vertrieb sowie der Positionierung mit Alleinstellungsmerkmalen. Abgerundet wird das Tagesprogramm mit einem Überblick über die Fehler, die in der Anfangsphase einer Unternehmensgründung nicht passieren dürfen. Die Teilnahmegebühr beträgt 66 Euro. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Seminarunterlagen sowie eine Teilnahmebescheinigung vom Veranstalter.

Anmeldung und weitere Infos:

Mittelstandsberatungs- und Betreuungsgesellschaft SÜW mbH

Telefon 06341/940-450

E-Mail: r.burgard@mbb-suew.de

Wirtschaftsförderung Stadt Landau in der Pfalz

Telefon 06341/13-2002

E-Mail: jasmin.seither@landau.de

KMU-Beratung und Existenzgründungen Ernst Mennesclou

Gründungs- und Strategieberater, Verkaufstrainer, Coach

Telefon 0172/3531017

E-Mail: ernst@mennesclou.de

www.mennesclou.de/seminare

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße Stadtverwaltung Landau.