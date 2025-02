Landau – Neue Sibirische Tigerin DÁRIA soll demnächst das Außengehege im Zoo erkunden

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit einigen Wochen lebt die Sibirische Tigerkatze DÁRIA im Zoo Landau in der Pfalz. Der zunächst recht schüchterne Neuankömmling aus dem ungarischen Debrecen und das Landauer Tierpflegeteam nutzten die Zeit, sich kennenzulernen. Die imposante Großkatze konnte sich an die täglichen Abläufe in der neuen Umgebung gewöhnen. Am Mittwoch, 5. Februar 2025, ab 10:30 Uhr wird es nun nochmal spannend, wenn die Schieber zum reichhaltig strukturierten und ca. 7.000 m² Außengehege zum ersten Mal geöffnet werden. „Es kann aber auch sein, dass zunächst ein paar Stunden gar nichts passiert“, so Landaus Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel. „Denn garantieren kann das Zooteam nicht, dass DÁRIA das Angebot überhaupt gleich nutzt, das Außengehege zu erkunden.“ Die siebenjährige Tigerkatze hat sich bisher als ein eher zurückhaltendes Tier entpuppt.

Quelle. Stadt Landau