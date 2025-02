Ladenburg – Stefan Schmutz bleibt Bürgermeister – Mit 53,55 % der Stimmen wiedergewählt

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 2. Februar 2025 fanden in Ladenburg die Bürgermeisterwahlen statt, die einen spannungsgeladenen Ausgang nahmen. In einer engen Wahlrunde traten mehrere Kandidaten an, um das Amt des Bürgermeisters der Stadt zu übernehmen – Amtsinhaber Stefan Schmutz und Sophian Habel.

Die Wahl zeichnete sich durch eine relativ hohe Wahlbeteiligung von 68,12 % aus, was auf das große Interesse der Ladenburger Bürger an der Wahl und an der zukünftigen Entwicklung ihrer Stadt hinweist. Nach der Auszählung der Stimmen stand das Ergebnis fest: Der Kandidat und bisherige Amtsinhaber Stefan Schmutz, der als Favorit ins Rennen ging, konnte die Wahl mit einem klaren Vorsprung gewinnen. Er erzielte 53,55 % der Stimmen, was ihm den Sieg sicherte. Sein Wahlkampf, traf offensichtlich den Nerv der Wählerschaft.

Der zweitplatzierte Kandidat Sophian Habel konnte 46,37 % der Stimmen erreichen und musste sich somit knapp geschlagen geben. Obwohl es eine spannende Wahl war, konnte er die Bürger nicht in ausreichendem Maße von seinen Ideen und Visionen überzeugen, um die Mehrheit für sich zu gewinnen.

Die Wahl wurde allgemein als fair und transparent bewertet. Der neue Bürgermeister kündigte bereits nach seiner Wahl an, dass er mit allen politischen Kräften in der Stadt zusammenarbeiten möchte, um die Zukunft Ladenburgs nachhaltig zu gestalten. Auch wenn die Wahlbeteiligung insgesamt hoch war, gab es Stimmen, die sich eine noch stärkere Bürgerbeteiligung wünschten, um ein noch breiteres Meinungsbild der Bevölkerung in die politische Arbeit einfließen zu lassen.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich der neue Bürgermeister in seiner Amtszeit bewähren wird und welche Schwerpunkte er für die Stadtentwicklung setzen kann. Die Bürger von Ladenburg erwarten eine positive Weiterentwicklung und eine gute Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Bürgerschaft.

Vorläufiges Endergebnis der Bürgermeisterwahl:

Wahlberechtigte: 9942

Wähler: 6724 (Wahlbeteiligung: 68,12 Prozent)

(Letzte Wahl vom 22. Januar 2017: 66,9 Prozent)

Die Kandidaten

Stefan Schmutz: 53,55 Prozent

Sophian Habel: 46,37 Prozent

