Hoffenheim – BAB 6 – Vollsperrung der Autobahn nach Verkehrsunfall – ERSTMELDUNG

Hagenbach/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Wörth am Rhein mitgeteilt, dass soeben jemand versucht, in die Tankstelle in der Friedenstraße in Hagenbach einzubrechen. Durch den Mitteiler konnte beschrieben werden, dass eine männliche, schwarz gekleidete Person mit einem Schlagwerkzeug gegen die Scheibe schlägt, um sich Zugang zu verschaffen. Vor Ort konnte ... Mehr lesen »