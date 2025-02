Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 2. Februar 2025 fanden in Ladenburg die Bürgermeisterwahlen statt, die einen spannungsgeladenen Ausgang nahmen. In einer engen Wahlrunde traten mehrere Kandidaten an, um das Amt des Bürgermeisters der Stadt zu übernehmen – Amtsinhaber Stefan Schmutz und Sophian Habel. INSERATJobs im Gesundheitswesen bei MD MedicusMD MEDICUS Die Wahl zeichnete sich ... Mehr lesen »