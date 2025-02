Gossersweiler-Stein – Brand eines Ferienhauses – Tatverdächtiger festgenommen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit einigen Wochen lebt die Sibirische Tigerkatze DÁRIA im Zoo Landau in der Pfalz. Der zunächst recht schüchterne Neuankömmling aus dem ungarischen Debrecen und das Landauer Tierpflegeteam nutzten die Zeit, sich kennenzulernen. Die imposante Großkatze konnte sich an die täglichen Abläufe in der neuen Umgebung gewöhnen. Am Mittwoch, 5. Februar ... Mehr lesen »