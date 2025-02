Frankenthal – Jessica Köchling neue Frankenthaler Wirtschaftsförderin-Standortentwicklung und Innenstadtaufwertung im Fokus

Frankenthal / Metropolregion – Seit dem 1. Januar 2025 ist Jessica Köchling neue Wirtschaftsförderin in der bei Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer unmittelbar zugeordneten Stabstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Frankenthal. Mit ihrer breitgefächerten Expertise in den Bereichen Unternehmensbetreuung, Gewerbeflächenentwicklung und Innenstadtaufwertung übernimmt die gebürtige Frankenthalerin eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Stadt als Wirtschaftsstandort.

„Mit Jessica Köchling setzen wir auf eine zukunftsorientierte Wirtschaftsförderung, die den persönlichen Kontakt in den Mittelpunkt stellt und dabei sowohl die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmen als auch die Standortentwicklung insgesamt im Blick hat. Ihre bisherigen Erfahrungen in der Stadtentwicklung und im Stadtmarketing sind eine hervorragende Grundlage, um den Standort Frankenthal und die lokale Wirtschaft gezielt zu stärken“, so Dr. Nicolas Meyer, Oberbürgermeister von Frankenthal.

Jessica Köchling freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Als neue Wirtschaftsförderin ist es mir eine Herzensangelegenheit, bei der zukünftigen Entwicklung meiner Heimatstadt mitzuwirken. Durch einen fachübergreifenden Austausch und enge Dialoge können gemeinsam weitere nachhaltige wirtschaftliche Impulse gesetzt und neue Perspektiven für die zukünftige Entwicklung Frankenthals eröffnet werden.“

Zuletzt war Jessica Köchling als Citymanagerin in Worms tätig. Dort verantwortete sie die Umsetzung von umfangreichen Bundes- und Landesförderprogrammen zur innerstädtischen Aufwertung und Entwicklung.

Nach ihrer Schullaufbahn in Frankenthal legte die 26-Jährige mit einem Masterstudium der Geographie mit dem Schwerpunkt Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung an der Universität Heidelberg die akademische Basis für ihre Tätigkeit. Bereits während des Studiums sammelte sie praktische Erfahrungen bei der Zentralen Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz, wo sie in der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie in der Entwicklung des dortigen Biotechnologieclusters tätig war.

Mehr zu den Projekten der Wirtschaftsförderung unter www.frankenthal.de/wirtschaftsförderung.

Quelle Stadt Frankenthal