Weinheim – Die Franzosen blühten wieder auf

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Delegation aus der Partnerstadt Cavaillon mit Corso-Königin Maelle I. wurde

im Weinheimer Rathaus empfangen

Man konnte nicht genau sagen, wer jetzt aufgeregter war: Maelle I., ihres

Zeichens aktuelle Corso-Königin der Weinheimer Partnerstadt Cavaillon, oder Mathilde

Dauphin, die junge Stadträtin, die in der Melonenstadt am Luberon für Partnerschaften

zuständig ist. Beide Frauen gehörten an der Seite von Marie Christin Derive aus dem Büro

von Bürgermeister Gerard Daudet jetzt zu einer Delegation, die von Oberbürgermeister

Manuel Just am Samstagmorgen im Weinheimer Rathaus empfangen wurde. Besucher

aus der Partnerstadt besuchen schon traditionell die Weinheimer Blüten während der

Faschingskampagne. Die Karnevalsgesellschaft Weinheimer Blüten sind der Weinheimer

Verein, der die Jumelage-Bande besonders pflegt.

Der Besuch wurde begleitet von Gabi

Lohrbächer-Gérard, die im Weinheimer Rathaus für die Partnerschaften zuständig ist.

Für beide Damen, Maelle und Mathilde, war es der erste Aufenthalt in Weinheim. Abends

fand der „Ball der Prinzessin“ statt, und zuvor begrüßte OB Just die Gäste mitsamt der

Blüten-Spitze, die von Vorstand Andreas Kränzle und Blütenprinzessin Danielle I.

angeführt wurde. Besonders Mathilde Dauphin eilte bereits ein besonderer Ruf voraus.

Die 23-jährige Stadträtin ist in ihrer Heimatstadt sehr engagiert, zum Beispiel bei der

Freiwilligen Feuerwehr. Beide Seiten versicherten sich ihre partnerschaftliche

Wertschätzung und tauschten Gastgeschenke aus. OB Just versprach, so bald wie

möglich, die Partnerstadt zu besuchen. Allerdings sei sein Terminkalender wegen der

Heimattage reichlich gefüllt. Die Blüten allerdings gestalten den Umzug dort in jedem Fall

mit, allerdings: Zuvor, zum Straßenfasching auf dem Marktplatz, sind erst einmal wieder

die Franzosen in der Stadt.

Die Städtepartnerschaft zwischen Weinheim und Cavaillon besteht seit fast 70 Jahren und

gehört zu den ältesten in ganz Deutschland.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim