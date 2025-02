Weinheim – Das Rathaus ist gesegnet

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Sternsinger aus dem Raum Weinheim wurden zum Finale von OB Just

begrüßt – Spende auf 60 000 Euro aufgerundet

So viele Monarchen am Hort der Demokratie, am Rathaus? Was war da los?

Erklärung: Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just empfing am Samstagmorgen am

Weinheimer Schloss weit über 100 Jungen und Mädchen, die zwischen Weihnachten und

Mitte Januar als Sternsinger im Bereich der Katholischen Seelsorgeeinheit Weinheim-

Hirschberg unterwegs waren und für einen guten Zweck Spenden gesammelt hatten. Die

Kirche hatte die vielen Heiligen Drei Könige zu einem Kino-Besuch mit Popcorn

eingeladen als kleines Dankeschön für ihren Einsatz. Und zuvor zogen sie noch einmal im

großen Gefolge durch die Stadt, über den Marktplatz und hinauf zum Sitz des

Rathauschefs.

Es war durchaus ein beeindruckendes Bild, wie die Heerschar der Kinder und

Jugendlichen – als Caspar, Melchior und Balthasar – bei strahlendem Sonnenschein den

Rathaushof bevölkerten. Weihrauchduft verströmend und singend feierten sie den

gewaltigen Erfolg ihrer Spendenaktion, die diesmal dem Motto „Für Kinderrechte auf der

Welt“ galt. OB Manuel Just vervollständigte mit seiner Spende die Summe auf sagenhafte

60 000 Euro. Es war ein relativ kleiner Beitrag, der in Silbergeld in die Sammelbüchse

klimperte, aber ein großes Symbol.

Zuvor hatte er den Kindern, aber auch den Begleitern und Organisationen seine große

Wertschätzung ausgedrückt. „Ihr seid ein Vorbild für die ganze Welt“, rief der Rathauschef

den majestätischen Besuchern zu, „und viel weiter als die meisten Staatsherrscher dieser

Welt“.

Auch Pfarrer Joachim Dauer, Leiter der Seelsorgeeinheit und Michael Göcke aus dem

Pfarrgemeinderat und Pastoralreferent Wolf-Dieter Wöffler organisierten dann, dass eine

kleine Himmelsleiter bereitstand, mit der einer der Könige, den Segen am Eingang A des

Schlosses anbringen konnte, ebenso wie an der Tür zum heiligen Vorzimmer des

Oberbürgermeisters. Mit einem Schmunzeln verwies Just darauf, dass dieser Tag im

Rathaus doch sehr der Monarchie gewidmet sei. Die Heiligen Drei Könige waren gerade

weitergezogen in Richtung Kino, da kündigte sich Maelle I. zum Besuch an, die Corso-

Königin der Partnerstadt Cavaillon.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim