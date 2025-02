Mannheim – SV Waldhof seit sieben Spielen sieglos – Wieder nur Remis gegen Verl – Trainerwechsel ist verpufft

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim hat auch im Heimspiel am Samstag gegen den SC Verl nur 2:2-Unentschieden gespielt und damit nur einen Punkt geholt. Vor 8.407 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion begannen die Waldhöfer gut und hatten einige Chancen. In der 35. Minute ging der SVW durch einen abgefälschten Ball vom Verler Marcel Benger mit 1:0 in Führung. Sieben Minuten (42.) später fälschte der Mannheimer Henning Matriciani auch einen Schuss zum 1:1-Ausgleich ab. Drei Minuten (45.) später drehten die Gäste aus Verl das Spiel und Dominik Steczyk sorgte für die 2:1-Auswärtsführung. Doch nur zwei Minuten (45.+2) setzte sich Andre Becker durch und erzielte kurz vor der Halbzeitpause den 2:2-Ausgleichstreffer. Da in der zweiten Hälfte keine Tore mehr fielen, blieb es für die Kurpfälzer beim achten Unentschieden in dieser Saison. Damit ist der SV Waldhof mit Trainer Bernhard Trares nun seit sieben Spielen sieglos. Die Waldhöfer bleiben nach dem 22. Spieltag mit 23 Punkten vorläufig auf dem 15. Tabellenrang. Am nächsten Spieltag muss der SV Waldhof am Samstag 8.2 um 14 Uhr zum Tabellendritten 1. FC Saarbrücken. Das nächste Heimspiel vom SV Waldhof Mannheim ist dann am Samstag, 15. Februar um 14 Uhr, gegen den Tabellensiebten Hansa Rostock im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick