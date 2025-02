Lingenfeld – Reifen plattgestochen

Lingenfeld/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Sachschaden von ca. 300 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht vom 31.01.2025 auf den 01.02.2025. In der Robertsauer Straße in Lingenfeld wurden in der genannten Zeit drei Reifen an zwei verschiedenen Fahrzeugen plattgestochen.

Zeugen, die Hinweis geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau