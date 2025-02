Hirschberg – Souveräner Sieg in Mundenheim

Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L gewinnt in der Pfalz

gegen den VTV Mundenheim 1883 mit 30:24 (14:11).

Trotz der personell nach wie vor schwierigen Situation war der Sieg gegen die Munnremer Hornissen zu keiner Zeit gefährdet. Im Gegenteil, die Hirschberger kamen von der ersten Minute an gut ins Spiel, sie zeigten sich entschlossen und konzentriert. Vor allem die Abwehr überzeugte mit einer konsequent guten Leistung und einem sehr engagierten Sebastian Ullrich im Tor. Eigentlich hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können, in der zweiten Halbzeit hängt die S3L die Pfälzer zwischendurch sogar mit neun Toren ab.

Entsprechend zufrieden zeigte sich der Trainer nach dem Auswärtssieg. „Die ganze Mannschaft hat sehr gut gespielt“, so Thorsten Schmid. „Alle haben sich gut eingebracht und haben es verstanden, unsere verletzungsbedingten Lücken über das Kollektiv zu schließen“, ergänzt der Coach. Sven Schreiber und Niklas Krämer seien im Innenblock ein gutes Team und hätten eine durchweg gute Leistung gezeigt. Das gleiche gelte auch für Hannes Weindl, der von der Position Rückraum Mitte sehr treffsicher war und das Spiel über wesentliche Strecken mitbestimmte. Mit neun Toren versenkte er auch die meisten Treffer im gegnerischen Tor.

„Ja, wir hätten uns noch mehr absetzen können“, räumt Schmid ein, „gerade in der ersten Halbzeit haben wir einige freie Bälle liegen gelassen“. Aber angesichts der Gesamtleistung und vor allem des Ergebnisses sei das Kritik auf sehr hohem Niveau.

Lobende Worte findet der Trainer vor allem für die Abwehr und den Schlussmann. Da habe vieles sehr gut gepasst und Sebastian Ullrich habe im Tor eine überragende Leistung gezeigt.

So gestärkt ist der Blick auf das nächste Auswärtsspiel in Saarlouis schon etwas entspannter. Auch wenn es hier die S3L mit einem ganz anderen Gegner zu tun bekommt. Die HG Saarlouis gilt als eine der besten Mannschaften der 3. Handball-Liga und hat zwei Spieler mit Bundesligaerfahrungen im Kader. Am Samstag gewannen die Saarländer in Hanau mit 34:28 und liegen jetzt dich hinter der S3L auf dem fünften Tabellenplatz (24:14). Die Hirschberger bleiben weiterhin stabil auf Tabellenplatz 4 (26:12). Mit der Niederlage in der eigenen Halle ist Mundenheim in der Tabelle ganz nach unten gerutscht. Die Pfälzer haben jetzt mit dem 16. Platz (7:31) die rote Laterne.

Anwurf am kommenden Samstag, dem 08.02., ist in Saarlouis um 19:30 Uhr. Die Mannschaft freut sich über Fans, die sie ins Saarland begleiten. Unterstützung ist nötig, denn in der Hinrunde verlor die S3L gegen die HG Saarlouis mit 42:34. feh S3L Handball: Tile Schlafmann, Sebastian Ullrich, Sven Schreiber (3), Niklas Krämer (6), Fabian Schwarzer (4), Bastian Seitz (4), Simon Spilger, Hannes Weindl (9), Tim Burkard, Tobias Schetters (4), Lucas Bauer, Maximilian Kessler.

Die Spielgemeinschaft „Saase3Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs

GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle: S3L-Spielbetriebs GmbH