Germersheim – Taschendiebstahl

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In einem Einkaufsmarkt in der Posthiusstraße in Germersheim kam es am 31.01.2025 gegen 21:40 Uhr zu einem Taschendiebstahl. Ein 51-jähriger Mann bemerkte beim Bezahlvorgang an der Kasse das Fehlen seiner Geldbörse. Bislang unbekannte Täter dürften diese aus der Jackentasche des Geschädigten unbemerkt entwendet haben. Der Sachschaden liegt bei ca. 2000 Euro.

Zeugen, die Hinweis geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau