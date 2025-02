Rhein-Pfalz-Kreis – Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 01.02.2025, kam es in der Mainstraße gegen 19:15 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Hundehaltern. Der unbekannte Täter bedrohte den 73-jährigen Geschädigten zunächst und griff ihn anschließend auch körperlich an. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt. Der geflüchtete Täter konnte in der Folge nicht mehr ergriffen ... Mehr lesen »