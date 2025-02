Bad Bergzabern – Wechselseitige Körperverletzung nach Kneipenbesuch

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 02.02.2025 um 01:54 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein brennender Müllcontainer und ein Garagentor in der Wiesenstraße in 67433 Neustadt/W. mitgeteilt. Gegen 02:56 Uhr kam es zu einem weiteren Brand einer Mülltonne in der Branchweilerhofstraße. INSERATJobs im Gesundheitswesen bei MD MedicusMD MEDICUS In allen Fällen konnten keine Hinweise zur Brandursache festgestellt werden. ... Mehr lesen »