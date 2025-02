Bad Bergzabern – Bar-Besuch endet in der Gewahrsamszelle

Bad Bergzabern/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Sonntagmorgen war ein 46-jähriger Mann zunächst in einer Bar in Bad Bergzabern so negativ aufgefallen, dass ihm durch die hinzugerufene Streife ein Platzverweis ausgesprochen werden musste. Da der Mann später erneut die Bar aufsuchen wollte, sollte er in Gewahrsam genommen werden.

Vor dem Eintreffen der Streife versuchte er die Örtlichkeit mit einem Fahrrad zu verlassen. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung kam er hierbei zu Fall. Bevor der Mann für die Nacht in eine polizeiliche Gewahrsamseinrichtung verbracht werden konnte, musste ihm somit eine Blutentnahme entnommen werden.

Weiter wurde gegen ihn ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau