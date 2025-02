Weinheim – Wechsel bei Jugendagentur Job Central – Nahtloser Übergang am Übergang

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ante Rasic folgt auf Jürgen Ripplinger als Geschäftsführer der Regionalen Jugendagentur Job Central – Sebastian Öhlschläger neuer Leiter der LPW

Weinheim. Gute Nachrichten für alle jungen Menschen, die Unterstützung beim Start ins Berufsleben brauchen: Bei der Regionalen Jugendagentur Job Central, die im Raum Weinheim agiert, gibt es einen nahtlosen Übergang in der Geschäftsleitung: Wenn Jürgen Ripplinger im März nach gut acht Jahren in dieser Position in den Ruhestand geht, rückt der 47-jährige gelernte Politikwissenschaftler Ante Rasic nach, der seit einigen Jahren auch in der Praxis reichlich Erfahrung in der so genannten Jugend-Berufshilfe gesammelt.

Quelle/Foto: Stadtverwaltung Weinheim