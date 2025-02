Speyer – Jet Ski mitsamt Anhänger im Wert von 12500 Euro gestohlen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Zwischen Mittwochmorgen und Freitagabend kam es zu einem Diebstahl eines Jet Skis in der Großen Greifengasse. Unbekannte Täter entwendeten das Wasserfahrzeug mitsamt Anhänger aus einer Tiefgarage. Täterhinweise gibt es bislang keine. Die Schadenshöhe beträgt 12.500EUR. Wer hat in oben genannten Zeitraum in der Nähe der Großen Greifengasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Quelle:

Polizeiinspektion Speyer