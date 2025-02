Sinsheim – Weiterer Transfer – Ivorisches Top-Talent Bazoumana Touré kommt zur TSG Hoffenheim

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – TSG verpflichtet ivorisches Top-Talent Bazoumana Touré. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat das 18 Jahre alte Top-Talent Bazoumana Touré vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF verpflichtet. Der ivorische U20-Nationalspieler hat im Kraichgau einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

„Bazoumana hat sich durch seine konstant starken Leistungen in Schweden in den Fokus vieler europäischer Top-Klubs gespielt. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für seinen nächsten Karriereschritt am Ende voller Überzeugung für die TSG Hoffenheim entschieden hat“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. „Bazoumana ist ein hochtalentierter und dadurch natürlich auch sehr spannender Spieler, der in seinem jungen Alter bereits über sehr gute Fähigkeiten verfügt und trotzdem noch enormes Entwicklungspotenzial in sich trägt. Er ist ein schneller, technisch starker und torgefährlicher Offensivspieler, der sehr gut zu unserer Spielphilosophie passt. Er wird von uns die nötige Zeit bekommen, um sich hier im Kraichgau in aller Ruhe zu akklimatisieren und sportlich die nächsten Schritte zu gehen.“

Bazoumana Touré wechselte im März 2024 von seinem Heimatverein ASEC Mimosas von der Elfenbeinküste nach Schweden zu Hammarby IF. Dort avancierte der 18 Jahre alte Offensivspieler direkt zum Shooting-Star der schwedischen Liga und erzielte in 23 Spielen neun Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Auch dank Tourés Leistungen konnte Hammarby in der vergangenen Saison völlig überraschend die Vize-Meisterschaft in Schweden feiern.

Der 18 Jahre alte Torjäger ist aktueller U20-Nationalspieler der Elfenbeinküste und absolvierte seit seinem Debüt im Juni 2024 gegen Südkorea drei Länderspiele für die Nachwuchsnationalmannschaft seines Heimatlandes.

Quelle/Foto: TSG Hoffenheim

