Reilingen – Erst Kennzeichen geklaut dann Widerstand geleistet

Reilingen/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie sich ein junger Mann an einem in der Reilinger Hauptstraße abgestellten Dienst-KFZ der Polizei zu schaffen machte. Dem Mann war es gelungen, das hintere Kennzeichen des Funkstreifenwagens zu entwenden und anschließend in Richtung eines nahegelegenen Feldgebietes zu flüchten. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es den Polizeibeamten, den Tatverdächtigen, welcher sich in einem Gebüsch versteckt hatte, festzunehmen. Im Rahmen seiner Festnahme leistete der 19-Jährige widerstand. Mit vereinten Kräften gelang es den eingesetzten Beamten schließlich, den Widerstand zu brechen und eine weitere Flucht zu unterbinden. Ein bei dem Heranwachsenden durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille, des Weiteren konnten Betäubungsmittel sowie das entwendete Kennzeichen bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Er wurde im Anschluss zur nächstgelegenen Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim