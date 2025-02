Neustadt – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Rittergartenstrasse

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 31.01.2025 im Zeitraum von 12:26 Uhr bis 15:15 Uhr parkte eine Mercedes-Fahrerin ordnungsgemäß ihren PKW in der Rittergartenstraße in 67433 Neustadt/W.. Als die Dame zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie einen Schaden an der Beifahrerseite fest. Hinweise zu dem Unfallverursache konnten vor Ort nicht gewonnen werden, weshalb die Polizei Neustadt/W. um Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung der Tat bittet.

Quelle:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

