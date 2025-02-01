  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

01.02.2025, 13:59 Uhr

Mannheim – Ausstellung – SEBASTIAN FATH CONTEMPORARY – ART AFTER WORK

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – ART AFTER WORK
FREITAG
7. FEBRUAR
19–23 UHr

ES GIBT DRINKS AN UNSERER KUNSTBAR, MUSIK UND KUNST AUS DER AUSSTELLUNG FAST NICHTS VON

BARAGGIOLI NICOLÒ

BARTA ROBERT

BERNSTEIN JAN

GROMMEK JOACHIM

HINDAHL BARBARA

KHESIN LEV

KRAUSKOPF PETER

MILLER GEROLD

RATHKE DIRK

VAN MUNSTER JAN

DAS GALERIE-TEAM FREUT SICH AUF IHREN BESUCH.

CHRISTINA BERGEMANN
JAN PETER KERN
SEBASTIAN FATH
­
Wo?

SEBASTIAN FATH CONTEMPORARY, WERDERSTR. 38 , 68165 MANNHEIM

ÖFFNUNGSZEITEN: DO + FR 14-19 UHR, SA 12-16 UHR

Quelle/Foto: Sebastian Fath

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