Mannheim – Ausstellung – SEBASTIAN FATH CONTEMPORARY – ART AFTER WORK

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – ART AFTER WORK
FREITAG
7. FEBRUAR
19–23 UHr
ES GIBT DRINKS AN UNSERER KUNSTBAR, MUSIK UND KUNST AUS DER AUSSTELLUNG FAST NICHTS VON
BARAGGIOLI NICOLÒ
BARTA ROBERT
BERNSTEIN JAN
GROMMEK JOACHIM
HINDAHL BARBARA
KHESIN LEV
KRAUSKOPF PETER
MILLER GEROLD
RATHKE DIRK
VAN MUNSTER JAN
DAS GALERIE-TEAM FREUT SICH AUF IHREN BESUCH.
CHRISTINA BERGEMANN
JAN PETER KERN
SEBASTIAN FATH
Wo?
SEBASTIAN FATH CONTEMPORARY, WERDERSTR. 38 , 68165 MANNHEIM
ÖFFNUNGSZEITEN: DO + FR 14-19 UHR, SA 12-16 UHR
Quelle/Foto: Sebastian Fath