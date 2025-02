Ludwigshafen – Mehrere Diebstähle von Rollern und Kleinkrafträder

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Hartmannstraße stahlen Unbekannte den schwarz-orange-farbenen Roller eines 43-Jährigen. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 29.01.2025, 18 Uhr, und dem 30.01.2025, 7:40 Uhr liegen.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Am 30.01.2025, gegen 15 Uhr, wurde in der Gudrunstraße ein Roller gestohlen. Hier wurden vier Personen bei der Flucht mit dem Roller beobachtet. Zwei davon wären männlich und seien schwarz gekleidet gewesen, die beiden anderen seien weiblich gewesen. Eine von ihnen habe eine pinkfarbene Hose getragen.

Am gleichen Tag, zwischen 6:30 Uhr und 16:30 Uhr, wurde auch in der Rheinfeldstraße ein Roller gestohlen. Da sich im Staufach des Fahrzeugs ein Laptop befand, wird der Sachschaden auf etwa 3.800 Euro geschätzt.

Zu einem versuchten Diebstahl kam es am 30.01.2025, zwischen 7:50 Uhr und 16:50 Uhr, in der Karl-Müller-Straße. Das Fahrzeug wurde beschädigt, es gelang den Tätern jedoch nicht, es tatsächlich zu entwenden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro.

Hinweise zu den drei weiteren Taten bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz