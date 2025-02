Ludwigshafen – Körperlicher Angriff auf Jugendliche an Straßenbahnhaltestelle in Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 31.01.2025 gegen 18:00 Uhr befanden sich zwei Jugendliche an einer Straßenbahnhaltestelle in Rheingönheim. Dort trafen sie auf drei Personen, welche die beiden Jugendlichen unvermittelt angriffen und nach ihnen traten. Den beiden Jugendlichen gelang es letztendlich, zu flüchten. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei entfernten sich die drei Täter mit einer Straßenbahn. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie ebenfalls jugendlich gewesen sein sollen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz