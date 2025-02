Ludwigshafen – Gordon Schnieder zum Tod von Horst Köhler

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Unbekannte brachen im Zeitraum vom 28.01.2025 bis 30.01.2025 in ein Mehrfamilienhaus in der Prinzregentenstraße ein und entwendeten einen E-Scooter aus dem dortigen Keller. Wer kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . INSERATJobs im Gesundheitswesen bei MD MedicusMD ... Mehr lesen »