Grünstadt – Ausländischer Versicherungsschutz führte zur Strafanzeige

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 31.01.2025 gegen 11:30 Uhr wurde ein PKW mit rumänischer Zulassung in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 34 Jahre alten Mann aus Nußloch. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug eine rumänische Haftpflichtversicherung besitzt. Der Fahrzeugführer hat jedoch einen festen Wohnsitz in Deutschland. Es wurde aus diesem Grund eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen, da der PKW einen deutschen Versicherungsschutz benötigt.

Quelle:

Polizeiinspektion Grünstadt