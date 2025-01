Speyer – Durch Ölspur verursachte Unfälle

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend, gegen 20:25 Uhr ereigneten sich in der Geibstraße zwei Unfälle, welche durch eine Ölspur verursacht wurden. In beiden Fällen fuhr ein PKW auf dem Schillerweg in Richtung Geibstraße, im kurvigen Einmündungsbereich verloren die jeweiligen Fahrzeugführer aufgrund einer Ölspur die Kontrolle über ihre Fahrzeuge.

Unfall 1:

Ein 28-jähriger PKW-Fahrer und touchierte einen Fahrbahntrenner. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Unfall 2:

Eine 26-jährige PKW-Fahrerin kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 500 Euro. Der Verursacher der Ölspur ist nicht bekannt.

Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer

