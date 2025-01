Schifferstadt – Nachruf – Die Stadt Schifferstadt trauert um Ehrenbürger Theo Magin *15.12.1932 – + 28.01.2025

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Trauer und Bedauern gibt die Stadt Schifferstadt bekannt, dass Herr Theo Magin, Bürgermeister a.D. und Ehrenbürger unserer Stadt, am 28. Januar im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Der Verlust dieses außergewöhnlichen Mannes, der sich über so viele Jahre mit unermüdlichem Einsatz und Herzblut für das Wohl der Menschen unserer Stadt und darüber hinaus engagiert hat, hinterlässt Betroffenheit. Theo Magin hat sich um unsere Stadt verdient gemacht. Im Jahr 1995 wurde sein Wirken mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft gewürdigt. Als langjähriges Stadtratsmitglied, erster Beigeordneter und Bürgermeister war Herr Magin maßgeblich an zahlreichen Projekten und Initiativen beteiligt, die das Leben in unserer Stadt nachhaltig geprägt haben. Hervorzuheben ist sein Einsatz für die Stärkung der Infrastruktur in Schifferstadt. Theo Magin hat besonders die schulischen, sportlichen und kulturellen Bereiche sowie das Vereins Leben gefördert – immer die Aufwärtsentwicklung seiner Heimatstadt im Blick. Gerade in den 1960/1970er Jahren standen grundlegende und wegweisende Projekte an.

In seiner Zeit als erster Beigeordneter mit dem Geschäftsbereich Bauwesen und anschließend als Bürgermeister fielen z. B. die Einrichtung von Kindergärten und Spielplätzen, die Grundsteinlegung für das Paul-von-Denis-Schulzentrum, der Bau der Wilfried-Dietrich-Halle und der Außensportanlagen im Schul- und Sportzentrum.

Die Erweiterung von Industrie- und Gewerbegebiet stand an ebenso wie der Anstoß für neue Baugebiete. Das Kreis Hallenbad wurde errichtet und der Grundstein für den Bau der Waldfesthalle gelegt.

Der Bau der Nordumgehung mit Autobahnanschluss an die A 61 ist genauso auf den Einsatz von Theo Magin zurückzuführen wie der Bau der Gleisanlage im Industriegebiet Süd, wodurch weitere Firmenansiedlungen möglich wurden. Herrn Magins Wirken war bald auch über die Stadtgrenzen hinaus gefragt: Als Kreistags- und Bezirkstags-Mitglied, Landtags- und Bundestagsabgeordneter, als Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes oder als Vorsitzender zahlreicher Gremien, Verbände und Institutionen – Herr Magin verstand es zu vermitteln, zu motivieren und Menschen über die Parteigrenzen hinweg zusammenzuführen. Für sein beachtliches Wirken wurde er unter anderem mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette und dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Mit seiner wohlwollenden Art hat Theo Magin stets den Blick für das Große und Ganze bewahrt. Auch nach seiner Zeit als Schifferstadter Bürgermeister blieb er seiner Heimatstadt eng verbunden. Seine Visionen und sein Handeln für die weitere Entwicklung unserer Stadt haben nicht nur das Stadtbild, sondern auch das Miteinander der Menschen in Schifferstadt nachhaltig geprägt.

„Ich habe ihn sehr bewundert und gemocht“, sagt die Schifferstadter Bürgermeisterin Ilona Volk. „Theo Magin hat den Menschen über Parteigrenzen hinweg Wertschätzung und Respekt entgegengebracht. Bis zuletzt hat er mit dem Besuch von unzähligen Vereins- und städtischen Veranstaltungen seine Verbundenheit zum Ausdruck gebracht. Er hat Schifferstadt und die Region sehr positiv vertreten. Und er war sehr wachsam, was die Entwicklung der Stadt anging. Er war ein feiner Mensch.“ Die Stadt Schifferstadt verliert mit Theo Magin einen geschätzten Wegbegleiter, der sich unermüdlich für das Gemeinwohl eingesetzt hat. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die mit ihm verbunden waren. Stadtrat und Verwaltung werden Herrn Magin mit Dankbarkeit und Respekt gedenken. Die Trauerfeier findet am Samstag, 08. Februar in der St. Laurentius-Kirche statt.

