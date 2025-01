Sandhausen – SVS vor dem Spiel bei Hannover 96

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen wird die letzte Partie des anstehenden Drittliga-Spieltags bestreiten und reist dafür zur U23 von Hannover 96.

Die Partie im Eilenriedestadion startet am Sonntag, den 2. Februar, um 19 Uhr. Vor dem Auswärtsspiel stellte sich Cheftrainer Kenan Kocak den Fragen der Journalisten.

Kenan Kocak über…

… den Schwerpunkt der Trainingswoche: Wir arbeiten an unseren Abläufen

und wollen unsere Idee festigen. Dass wir in den letzten beiden Spielen sieben

Gegentore bekommen haben, ist nicht unser Anspruch. Deshalb haben wir an

dieser Stelle den Hebel angesetzt. Hier geht es von der Individualtaktik in

allen Mannschaftsbereichen bis hin zur Teamtaktik.

… das Personal gegen Hannover: Besar Halimi ist weiterhin gesperrt, ebenso

bringt Luan Simnica eine Gelbsperre mit. Zu den Langzeitverletzten Lucas

Wolf (Schulterverletzung), Richard Meier (Innenbandverletzung im Knie),

Timo Königsmann (Reha nach Kreuzbandriss) und Jonas Weik (Reha nach

Kreuzbandriss) gesellt sich leider Dominic Baumann, der sich im Training

einen Riss des Syndesmosebandes zugezogen hat. Diamant Lokaj, Alexander

Fuchs, Jonas Carls und Edvinas Girdvainis waren im Laufe der Woche krank.

… die lange Ausfallliste: In einer Woche kann es viele Spieler treffen, in einer

anderen Woche keinen – so ist der Fußball, damit müssen wir arbeiten. Wir

müssen enger zusammenrücken und eine Einheit zeigen. Egal, wer in den Bus

einsteigt, gehört dazu – das haben wir gegen Saarbrücken schon gezeigt.

… die Rückkehr von Stolze und Schikora: Die Jungs, die da waren, haben sehr

engagiert trainiert. Ich bin froh, dass Schikora und Stolze zurück sind, das gibt

uns eine größere Auswahl.

… Hannover 96 II: Die U23 ist jung und dynamisch, zeichnet sich durch eine

hohe Laufbereitschaft aus. Sie agieren als Aufsteiger viel im Pressing und

Gegenpressing und konnten gute Talente in die eigenen Reihen lotsen. Es

wird ein unbequem zu bespielender Gegner, auf den wir gut vorbereitet sind.

… die Grundordnung: Ich bin grundsätzlich variabel. Allerdings ist es kein

Geheimnis, dass ich mich gerne mit der Mannschaft auf eine Formation

festlege, in der wir Prinzipien und Abläufe festigen können. Wenn wir

aufgrund der Personalsituation das aktuell nicht hinbekommen, müssen wir

im Trainerteam andere Lösungen für das anstehende Spiel finden.

… weitere Transfers: Es ist alles möglich. Wir werden jedoch niemanden vom

Hof jagen und jeden Spieler mit Respekt behandeln. Allerdings wollen wir den

inneren Zirkel klein halten.

… den Blick auf die Tabelle: Wir haben keinen Druck. Stattdessen wissen wir,

dass wir täglich an unser Maximum und unsere Grenzen gehen müssen. Der

Weg, den wir am Wochenende gegangen sind, ist der richtige. Wenn sich die

Jungs weiterhin so präsentieren, werden sie sich belohnen. Dafür müssen wir

in der täglichen Arbeit dranbleiben.

Quelle: FC Sandhausen

