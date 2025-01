Mannheim – Kurzzeitparkplätze in Feudenheim für Patienten – FDP: “BuGa-Anwohnerschutzkonzept muss wieder aufgehoben werden”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Versprochen ist versprochen – das BuGa-Anwohnerschutzkonzept muss wieder komplett aufgehoben werden. Leider versucht die Verwaltung stattdessen weiterhin einige der Parkverbote in Feudenheim still und heimlich weiterzuführen. Dazu Birgit Reinemund, Fraktionsvorsitzende der FDP: „Nach dem Willen der Stadtverwaltung fallen in der Talstraße 4-5 Parkplätze dauerhaft weg in einem Bereich, in dem ein Pflegedienst, Arztpraxen und Physiotherapie-Praxen diese für ihre oft mobilitätseingeschränkten Patienten dringend brauchen. Wir haben uns bereits im Sommer letzten Jahres ein Bild der Lage gemacht und muss klar sagen: das Parkverbot war nicht nachvollziehbar und ist es weiterhin nicht. Es gab in diesem Bereich bisher nie Probleme. Kurzzeitparkplätze für die Patienten wären eine adäquate Lösung statt weiterer Parkverbote.“

Im Zuge der Umsetzung des Gehwegparkverbotes wird ein Drittel der Parkplätze in Feudenheim wegfallen. Dazu Reinemund: „Dadurch wird sich die Parksituation weiter verschlechtern. Wir fordern die Stadt auf, den Zustand vor BuGa-Anwohnerschutzkonzept wiederherzustellen wie mehrfach zugesagt und nicht das Vertrauen der Bürger zu verspielen. Es gibt viele mögliche Lösungen, die wir auch immer wieder in den Gemeinderat eingebracht haben. Die Verwaltung müsste sie nur nutzen. Das halbe Jahr seit unserem Besuch wäre mehr als genug Zeit gewesen!“

