Mannheim – Arbeitslosenquote steigt um 0,5% – Mehr als Landesdurchschnitt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Mannheimer Arbeitsmarkt im Januar 2025

• Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Mannheim steigt um 0,5%-Punkte auf 8,0 %

• Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg steigt um 0,3%-Punkte auf 4,6 %

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Mannheim im Januar 2025 gestiegen.

14.485 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 835 Personen mehr (6,1 Prozent) als im

Dezember und 633 Personen bzw. 4,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote

betrug 8 Prozent und lag mit 0,5 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr

lag sie bei 7,7 Prozent.

Thomas Schulz Vorsitzender der Geschäftsleitung:

„Wie in den letzten Jahren steigt auch in diesem Jahr saisonbedingt im Januar die

Arbeitslosenquote. Diesen Trend sieht man bundesweit und er hat damit keinen regionalen

Bezug. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in den Betrieben weiterhin gegeben mit einer

leichten Steigerung zum Vorjahr, gemessen an den neu gemeldeten Stellen.

Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche

Dienstleistungen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel

Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Verarbeitendes

Gewerbe, Baugewerbe.

Unter dem Motto „Neue Jobs – Neue Perspektiven“ laden neun etablierte Personaldienstleister

aus der Region, in Kooperation mit der IHK Rhein-Neckar und der Bundesagentur für

Arbeit, zur Messe „Jobs im Quadrat“ am 13.02.2025 von 10.00 – 16.00 Uhr in die

Räumlichkeiten der IHK Rhein-Neckar, Mannheim, L1 Nr. 2. ein, den nächsten Karriereschritt

zu gehen.

Egal, ob Sie noch am Anfang Ihrer Berufslaufbahn stehen oder Sie nach neuen

Herausforderungen suchen, sind Sie herzlich eingeladen wertvolle Kontakte im persönlichen

Gespräch mit den Unternehmensvertretern zu knüpfen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Gesamtbericht als PDF:

Arbeitsmarktbericht_Januar_2025

Quelle: Agentur für Arbeit Mannheim

