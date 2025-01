Ludwigshafen / Vorderpfalz – Mehr Arbeitslose im Januar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Anstieg zum Jahresanfang:

Mehr Arbeitslose im Januar

• Arbeitslosenquote steigt auf 7,0 Prozent

• Weniger Stellenmeldungen

Das Jahr 2025 startet mit der üblichen Entwicklung am Arbeitsmarkt, die im Winter

traditionell einen Anstieg der Arbeitslosigkeit mit sich bringt. So waren im Januar im

Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen mit 16.344 Arbeitslosen 698 Personen

mehr registriert als im Vormonat, allerdings 56 weniger als vor einem Jahr. Von die-

sen Arbeitslosen waren 6.653 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit Lud-

wigshafen gemeldet, 465 mehr als im Vormonat. Beim Jobcenter Vorderpfalz-Lud-

wigshafen waren mit 9.691 Personen 233 mehr registriert als im Dezember. Die Ar-

beitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent.

3.439 Personen haben sich im Januar arbeitslos gemeldet, 275 mehr als im Vormo-

nat und 176 weniger als vor einem Jahr. Im selben Zeitraum konnten 2.730 Frauen

und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, 463 weniger als im Dezember und 76 we-

niger als im Vorjahr. Für Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur

für Arbeit Ludwigshafen, kommt diese Entwicklung nicht überraschend: „Im Januar

ist üblicherweise mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen – nicht nur auf-

grund der aktuell spürbaren wirtschaftlichen Eintrübung und der saisonalen Ein-

flüsse, die im Winter für weniger Jobmöglichkeiten sorgen, sondern auch durch das

Auslaufen befristeter Arbeitsverträge zum Quartals- beziehungsweise Jahresende.“

Die Chancen schnell wieder einen Job zu finden, stehen allerdings gut, denn Arbeit-

geber sind nach wie vor auf der Suche nach Personal.

Arbeitsstellen

Im Januar kam es zwar zu einem Rückgang der Stellenmeldungen, ein hoher Bedarf

an Arbeitskräften besteht allerdings besonders im verarbeitenden Gewerbe, der öf-

fentlichen Verwaltung oder beim Handel, der Instandhaltung und Reparatur von

Kraftfahrzeugen, denn hier wurden zahlreiche neue Stellen gemeldet. Der Arbeitge-

ber-Service nahm insgesamt 445 neue Jobangebote auf, 177 weniger als im Vormo-

nat und 10 mehr als vor einem Jahr. Der Bestand umfasst aktuell 3.449 Stellen, 136

weniger als im Dezember und 236 mehr als im Vorjahr. „Qualifizierung und Weiter-

bildung sind weiterhin Schwerpunktthemen, zu denen wir sowohl Arbeitslose, Be-

schäftigte als auch Arbeitgeber beraten. Wir halten ein breites Portfolio an Förderan-

geboten bereit, um beide Seiten – Jobsuchende und Arbeitgeber – bestmöglich zu

unterstützen und zusammenzubringen“, meint Lips.

Stadt Ludwigshafen

Im Januar waren in der Stadt Ludwigshafen 8.950 Personen arbeitslos gemeldet, 335

mehr als im Vormonat und 158 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote

stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 9,4 Prozent. 1.807 Personen haben sich arbeitslos

gemeldet, 160 mehr als im Vormonat und 60 weniger als im Vorjahr. 1.475 Frauen

und Männer konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, 250 weniger als im Dezember

und 58 weniger als vor einem Jahr.

Für das Stadtgebiet Ludwigshafen wurden 252 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 72

weniger als im Dezember und 12 mehr als im Vorjahr. Der Bestand umfasst 1.827

Stellen, 116 weniger als im Vormonat und 222 mehr als vor einem Jahr.

Geschäftsstellenbezirk Frankenthal

Im Januar waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Frankenthal insgesamt 2.561 Per-

sonen arbeitslos gemeldet, 147 mehr als im Vormonat und 163 mehr als vor einem

Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent. In den ver-

gangenen vier Wochen haben sich 566 Personen arbeitslos gemeldet, 35 mehr als

im Vormonat und 35 weniger als vor einem Jahr. 416 Frauen und Männer konnten

ihre Arbeitslosigkeit im selben Zeitraum beenden, 96 weniger als im Dezember und

33 weniger als im Vorjahr.

„Eine Steigerung der Arbeitslosigkeit ist für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich,

denn zum einen laufen Arbeitsverträge oftmals zum Jahresende aus und zum ande-

ren werden in den Wintermonaten in witterungsabhängigen Berufen weniger Arbeits-

kräfte benötigt“, sagt Ralf Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Fran-

kenthal, und ergänzt: „Allerdings fällt der Anstieg in diesem Jahr aufgrund der bun-

desweit angespannten Wirtschaftslage und der aktuell schwachen Konjunktur deut-

licher aus.“

Dennoch können sich die Stellenmeldungen auf einem guten Niveau halten. Dem

Arbeitgeber-Service wurden 71 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 40 weniger als im

Vormonat und 21 mehr als vor einem Jahr. Der Bestand umfasst 449 Stellen, 8 we-

niger als im Dezember und 106 mehr als im Vorjahr. Von diesen Jobs sind 358 in der

Stadt Frankenthal angesiedelt.

Geschäftsstellenbezirk Speyer

Die Arbeitslosigkeit ist im Januar im Bezirk der Agentur für Arbeit Speyer gestiegen.

Mit 2.935 Personen waren 121 mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 20

mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1

Prozent. 654 Personen haben sich arbeitslos gemeldet, 37 mehr als im Vormonat

und 71 weniger als vor einem Jahr. Im selben Zeitraum konnten 526 Frauen und

Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, 75 weniger als im Dezember und 2 mehr als

vor einem Jahr.

„Der Arbeitsmarkt verdeutlicht im Januar die zunehmende Herausforderung: Die Ar-

beitslosigkeit steigt, während die Zahl der Arbeitsstellen abnimmt. Ein Spiegelbild der

aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheit in Kombination mit den saisonalen Effekten

wie Kündigungen zu Jahresende und der kühlen Witterung, die in wetterabhängigen

Branchen für weniger Arbeit gesorgt hat“, berichtet Zeljko Kuzmanovic, Geschäfts-

stellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer.

Dennoch halten sich die Meldungen neuer Stellen auf einem konstanten Niveau.

Dem Arbeitgeber-Service wurden 92 neue Stellen gemeldet, 8 weniger als im Vor-

monat und 9 weniger als im Vorjahr. Der Bestand umfasst aktuell 743 Jobmöglich-

keiten, 2 mehr als im Dezember und 95 weniger als vor einem Jahr. Von diesen Jobs

sind 521 in der Stadt Speyer angesiedelt.

