Ludwigshafen – Naturführungen der Auwäldler 2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – 15.2. 19 Uhr Das Bruch bei Nacht : ein Winterzauber der besonderen Art !

Erleben Sie das Maudacher Bruch bei Nacht und tauchen Sie ein in eine faszinierende Welt! Entdecken Sie die geheimnisvolle Schönheit der Bäume im Winter, erfahren Sie Spannendes über nachtaktive Tiere, und spüren Sie die einzigartige Atmosphäre am Weiher. Gemeinsam beleuchten wir das Thema Lichtverschmutzung und erleben die majestätische Kiefer in einem neuen Licht.

9.3. 14 Uhr Geht die Pegeluhr richtig? – Auf Entdeckungstour über die Parkinsel

Woher kommt das Trinkwasser von Ludwigshafen? Was misst die Pegeluhr? Und was hat es mit dem Rhein auf sich? Begleiten Sie uns auf einen spannenden Spaziergang über die Parkinsel und erfahren Sie mehr über die Trinkwassergewinnung, die ökologische Bedeutung des Auwalds und die Besonderheiten des mächtigen Rheins.

10.5. 14 Uhr Erlkönig – Miraculix – Frau Holle im Maudacher Bruch?

Mit zertifizierten Landschaftsführern durchs Maudacher Bruch: ein ehemaliger Altrheinarm entwickelte sich zu einem ökologischen Kleinod, Heimat einer einzigartigen Vegetation. Auf einem Spaziergang durch die Bruchlandschaft erfahren Sie von versteckten Geheimnissen.

22.06. ab 17 Uhr genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben Mittsommer bzw. Johannisnacht

Die Auwäldler laden ein, das Birkenheiderwäldchen zu einem besonderen Erlebnis zu besuchen. Wir möchten mit ihnen die mystische Atmosphäre der Johannisnacht, auch bekannt als Mittsommernacht, einfangen. In dieser Nacht werden traditionell Bräuche und Aberglauben rund um das Feuer, und Kräuter lebendig. Es ist eine Einladung tief in die Traditionen und das Naturverständnis dieser besonderen Nacht einzutauchen.

23.08. 14 Uhr Den Baum vor lauter Wald nicht sehen!

Den Rehbach entlang, an Wiesen vorbei, über eine malerische Bachbrücke hinein in einen verwunschenen Wald. Über die Bäume gibt es viel zu erzählen: Wachstum, Bewohner und alte Geschichten! Jetzt blühen auch viele Wildkräuter, die wir uns näher anschauen wollen!

22.11. 19 Uhr Wenn es Nacht wird am Rehbach

Eine Landschaft mal in einem anderen „Licht“ sehen! Bei fahlem Vollmondlicht durchstreifen wir den Wald entlang des Rehbachs!

Schlafen Bäume nachts? Und was machen die Tiere im Dunkeln? Wir werden Ihnen Märchen und Geschichten aus „Nacht und Nebel“ erzählen.

27.12. 19 Uhr Nachtführung : Geheimnisvolle Raunächte

Es ist die dunkelste Zeit im Jahr – die Tage um die Wintersonnwende – Weihnachten, die Zeit „zwischen den Jahren“, dem Ende des Mond- und dem des Sonnenjahres. Nicht nur dunkel, auch kalt! Seltsame – heidnische Bräuche, Weissagungen, „Wilde Gestalten“, Segnungen, Räucherrituale -viel vergessenes Brauchtum verbindet sich mit den „Raunächten“. Gemeinsam ziehen wir durch den Wald entlang des Rehbachs und genießen die nächtliche Natur und hören längst vergessene Geschichten. Ein Abend voller Staunen und Magie erwartet Sie.

Anmeldung und nähere Infos wie Treffpunkt sind unter folgender Mail-oder Tel.nummer zu erfragen 3Auwald@gmail.com Telefon: 06233 300 4109

Quelle: LUKOM

