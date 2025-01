Ludwigshafen – “Initium” im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Herbst 2023 gibt es die Berlin Ballet Company, gegründet von den beiden langjährigen Tän­zern des Berliner Staatsballetts Arshak Ghalumyan und Alexander Abdukarimov, die beide künst­lerisch stark durch den Choreographen Nacho Duato geprägt sind. Am Samstag, 15.2.2025 um 19.30 Uhr präsentieren sie unter dem Titel Initium einen dreiteiligen Abend der jungen Compag­nie auf den Pfalzbau Bühnen.

The Curlicues of the Path wurde im Sommer 2023 anlässlich der Eröffnung der 36. „Jüdischen Kulturtage Berlin“ uraufgeführt. Die Choreographie von Alexander Abdukarimov, der gerne mit Elementen wissenschaftlicher Fiktion arbeitet und Bewegung mit Emotion verbindet, be­geistert zu orientalisch anmutenden Klängen mit kraftvollen Gruppenszenen, die sich mit solistischen Episoden abwechseln. Das facettenreiche Stück ähnelt einer Lebensreise hin zu der Erkenntnis, dass man bei genauer Betrachtung fast allen Dingen etwas Schönes abgewin­nen kann.

Arshak Ghalumyans tänzerische Qualitäten und seine enorme Bühnenpräsenz prägen seine Cho­reographien und repräsentieren alles, wofür die BBC steht. Seine Offenheit für Cross-Over-Pro­jekte, seine Experimentierfreudigkeit gepaart mit seinem Gespür für Komposition charakterisie­ren seine Stücke. In Ghalumyans Choreographie Mare Crisium lassen sich fünf Tänzerinnen vom pulsieren­den Rhythmus von Karl Jenkins‘ Musik infizieren. Sowohl synchronisiert in einem homo­genen Kollektiv als auch in den aufbrausenden Solosequenzen geht von ihnen eine feminine Kraft aus, die das Publikum in den dynamischen Strudel ihres Tanzes einbezieht.

Als Inspiration für das Stück Die Nacht diente Arshak Ghalumyan die gleichnamige Skulptur von Georg Kolbe, deren Pose gleichsam Anfang und Ende des Tanzstückes markiert. Die energetische Choreographie zu Streicherklängen von Ezio Bosso, Dawn of Midi und Ludovico Enaudi spiegelt sowohl die schwebende Anmut als auch die kraftvolle Ausstrahlung des Kunstwerkes wieder. Ho­mogene Gruppensequenzen wechseln sich mit Soli ab, die von der stilistischen Vielfalt den Tänzer*innen getragen werden.

Preise 51 € / 42 € / 34 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: ©Yan Revazov

Quelle: Pfalzbau

