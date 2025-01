Ludwigshafen – Fa. Kübler Hallenheizungen mit dem Good-Practice-Label ausgezeichnet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Innovative Hallenhallenheizungsprojekt ist jüngstes Good-Practice-Beispiel der dena. Mit dem Good-Practice-Label würdigt die Deutsche Energieagentur GmbH (dena) vorbildliche Maßnahmen für erfolgreiche Energieeinsparung. Die Good-Practice-Beispiele sollen andere Unternehmen inspirieren und zur Nachahmung motivieren. Jüngstes Beispiel ist das Heizungsprojekt in der Neubauhalle des Metallverarbeitungsspezialisten Die Kanter & Schlosser in Trier. Zum Einsatz kam das innovative Multi-Energie-Systeme FUTURA von KÜBLER.

Das Unternehmen hatte an seinen Neubau höchste Energieeffizienzmaßstäbe gelegt. Zunächst sollte das neue Produktionsgebäude einer Kombination aus Wärmepumpe mit Fußbodenheizung beheizt werden, die sich aber in Hallengebäuden als wenig funktional erwies. Entschieden wurde sich für das völlig neue energieflexible Infrarotsystem FUTURA von KÜBLER – als ein Pilotprojekt. „Wir betreten bei vielen unserer Projekte ja selbst immer wieder Neuland. Da sind wir gerne bereit, den Prozess bei KÜBLER mitzugestalten“, sagt Christoph Rotsch, Geschäftsführer. „Als wir den FUTURA kennengelernt haben, war die Fußbodenheizung vom Tisch.“

Zwei Heizperioden später zeigt sich die Kanter & Schlosser nach wie vor sehr zufrieden. „Ein großer Vorteil für uns ist, dass wir jetzt mit verschiedenen Energieträgern heizen können“, erklärt das Unternehmen. Mit der FUTURA-Anlage ist man in Trier nicht länger ausschließlich auf Gas angewiesen. In der ersten Heizperiode hat die Photovoltaikanlage ab etwa 11 Uhr die gesamten Heizkosten übernommen. Früher hätte die Heizung im alten Gebäude Umluft in die Halle geblasen. Bei jeder Toröffnung wurde es sofort sehr kalt, und es dauerte gefühlt eine Ewigkeit, bis sich die Temperatur wieder normalisierte. „Jetzt haben wir definitiv eine viel angenehmere Wärmequalität in der Halle – punktgenau, ohne Staubaufwirbelungen. Das kommt bei den Mitarbeitern sehr gut an.“

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Möglichkeit, die einzelnen Bereiche der Halle individuell zu beheizen oder abzuschalten, wenn dort keine Arbeit mehr stattfindet. „Wir haben vier Heizkreise eingerichtet, die wir über die FUTURA-Anlage steuern können. Das spart viel Energie. Vor allem, wenn zum Beispiel freitags die Schlosserei früher schließt und wir die Heizung in diesem Bereich gezielt abstellen können“, so Christoph Rotsch. Energieverschwendung sei für das zukunftsorientierte Unternehmen keine Option. Aus diesem Grund ist man bei Die Kanter & Schlosser auch froh, nicht mehr auf Technologien wie Fußbodenheizungen angewiesen zu sein, die nicht bedarfsgerecht steuerbar sind und nachts oder am Wochenende durchlaufen müssen.

Quelle: KÜBLER GmbH

