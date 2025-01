Landau – Stadtbibliothek Landau lädt zu Vortrag „Thomas Nast – Karikaturist zwischen Kunst und Kritik“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Er war und ist Landaus berühmtester Sohn: der politische Karikaturist Thomas Nast. Am Donnerstag, 13. Februar, lädt die Stadtbibliothek Landau in Kooperation mit dem Thomas-Nast-Verein zu einem Vortrag mit dem Titel „Thomas Nast – Karikaturist zwischen Kunst und Kritik“. Die Veranstaltung in der Stadtbibliothek am Heinrich-Heine-Platz beginnt um 19 Uhr; der Eintritt ist frei. Ziel des Vortrags ist es, anhand ausgewählter Zeichnungen die Aktualität des Werkes von Thomas Nast zu präsentieren, ebenso wie typische Merkmale seiner Zeichenkunst und historische Hintergründe. Referentinnen und Referenten sind: Edelgard Schneider-Jahn, Werner Abriß, Rolf Bertram, Franz-Hermann Esser, Heinz-Helmut Lüger und Hans-Joachim Schatz. Musikalische Beiträge am Piano ergänzen die einzelnen Vorträge. Grußworte zu Beginn der Veranstaltung spricht Christine Kohl-Langer, die Vorsitzende des Thomas-Nast-Vereins.

Thomas Nast wurde 1840 in Landau geboren und emigrierte mit seiner Familie in die USA, wo ihm eine einzigartige Karriere als erfolgreicher Karikaturist gelang. Er arbeitete viele Jahre für das Nachrichtenmagazin „Harper’s Weekly“ und wandte sich mit seinen Karikaturen insbesondere gegen Machtmissbrauch und soziale Ungleichheit, kritisierte Sklaverei und Diskriminierung und engagierte sich in mehreren Präsidentschafts-Wahlkämpfen.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz

