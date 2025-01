Landau – Saisoneinflüsse zum Jahresauftakt: Arbeitsloszahl steigt an

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Saisoneinflüsse zum Jahresauftakt:

Arbeitsloszahl steigt an

• Zahl der Arbeitslosen steigt im Januar auf 14.108

• Arbeitslosenquote aktuell bei 5,3 Prozent

• Rückgang der Arbeitskräftenachfrage

Winterliche Temperaturen und Kündigungstermine zum Jahresende haben die

Arbeitslosigkeit zum Beginn des Jahres steigen lassen. Im Januar waren im

Bezirk der Agentur für Arbeit Landau, der die kreisfreien Städte Landau und

Neustadt sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche

Weinstraße umfasst, 14.108 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 802

mehr als im Dezember. Dementsprechend stieg die Arbeitslosenquote um 0,3

Prozentpunkte auf aktuell 5,3 Prozent. Auch im Vergleich zum Vorjahr nahm

die Arbeitslosigkeit weiter zu: Im Januar 2024 wurden 1.163 Arbeitslose oder

9 Prozent weniger gezählt. Die Arbeitslosenquote betrug damals 4,9 Prozent.

Insgesamt 54,2 Prozent der Arbeitslosen sind den drei Jobcentern zugeordnet.

In der regionalen Verteilung werden 2.629 Arbeitslose vom Jobcenter Landau-

Südliche Weinstraße betreut, 1.907 vom Jobcenter Germersheim und 3.104

vom Jobcenter Deutsche Weinstraße (Stadt Neustadt und Landkreis Bad

Dürkheim).

Für die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, Mi-

chaela Frei, kommt diese Entwicklung nicht überraschend: „Der Anstieg der

Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn bewegt sich im üblichen Rahmen und ist

Ergebnis von saisonalen Effekten wie Kündigungen zum Jahresende und der

kühlen Witterung, die in wetterabhängigen Brachen für weniger Arbeit gesorgt

hat. Daneben stellt die angespannte wirtschaftliche Lage eine zunehmende

Herausforderung für arbeitslose Menschen dar um wieder in eine Beschäfti-

gung zu gelangen. Insbesondere Ungelernte und gering Qualifizierte sind hier-

von betroffen“. Die Agentur für Arbeit und die Jobcenter unterstützen die In-

tegration in den Arbeitsmarkt mit einer zeitnahen und umfassenden Beratung

der Betroffenen, insbesondere hinsichtlich Qualifizierungen und Weiterbildun-

gen sowie mit intensiver Unterstützung bei der Arbeitssuche.

Der Stellenmarkt zeigt seit einigen Monaten eine abgeschwächte Dynamik.

Nun ist hier zusätzlich die Winterpause zu spüren. Im Januar meldeten die

Betriebe dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Job-

centern 405 neu zu besetzenden Stellen. Das sind 139 weniger als im Dezem-

ber und 46 weniger als im Januar des Vorjahres. Auch der Bestand an zu ver-

mittelnden Beschäftigungsmöglichkeiten nimmt weiter ab, bietet aber mit

3.517 Stellen nach wie vor zahlreiche Einmündungsmöglichkeiten in den Ar-

beitsmarkt.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den kommunalen Gebietskörperschaf-

ten im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau:

Stadt Landau

In der Stadt Landau waren im Januar 1.720 Frauen und Männer bei der Agentur

für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 69 bzw. 4,2 Pro-

zent mehr als im Dezember und 141 oder 8,9 Prozent mehr als im Januar des

vergangenen Jahres.

Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf

6,3 Prozent gestiegen. Im Dezember letzten Jahres lag sie bei 5,8 Prozent.

Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Ar-

beitgebern aus der Stadt Landau 44 zu besetzenden Stellen gemeldet. Das wa-

ren 83 Stellen weniger als im Dezember und 6 weniger als im Januar des ver-

gangenen Jahres. Der Bestand umfasst 582 Stellen, 61 weniger als vor einem

Jahr.

Stadt Neustadt

In der Stadt Neustadt waren im Januar 2.103 Frauen und Männer bei der Agen-

tur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 101 bzw. 5

Prozent mehr als im Dezember und 212 oder 11,2 Prozent mehr als im Januar

des vergangenen Jahres.

Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf

7,1 Prozent gestiegen. Im Dezember letzten Jahres lag sie bei 6,5 Prozent.

Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Ar-

beitgebern aus der Stadt Neustadt 54 zu besetzende Stellen gemeldet. Das

waren 16 Stellen weniger als im Dezember und 19 mehr als im Januar des ver-

gangenen Jahres. Der Bestand umfasst 419 Stellen, 56 weniger als vor einem

Jahr.

Landkreis Bad Dürkheim

Im Landkreis Bad Dürkheim waren im Januar 3.543 Frauen und Männer bei der

Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 211 bzw.

6,3 Prozent mehr als im Dezember und 360 oder 11,3 Prozent mehr als im Ja-

nuar des vergangenen Jahres.

Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf

4,8 Prozent gestiegen. Im Dezember letzten Jahres lag sie bei 4,4 Prozent.

Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Ar-

beitgebern aus dem Landkreis Bad Dürkheim 85 zu besetzende Stellen gemel-

det. Das waren 2 Stellen mehr als im Dezember und 11 weniger als im Januar

des vergangenen Jahres. Der Bestand umfasst 780 Stellen, 67 weniger als vor

einem Jahr.

Landkreis Germersheim

Im Landkreis Germersheim waren im Januar 3.733 Frauen und Männer bei der

Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 255 bzw.

7,3 Prozent mehr als im Dezember und 304 oder 8,9 Prozent mehr als im Ja-

nuar des vergangenen Jahres.

Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozentpunkte auf

5 Prozent gestiegen. Im Dezember letzten Jahres lag sie bei 4,6 Prozent.

Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Ar-

beitgebern aus dem Landkreis Germersheim 106 zu besetzenden Stellen ge-

meldet. Das waren 22 Stellen weniger als im Dezember und 83 weniger als im

Januar des vergangenen Jahres. Der Bestand umfasst 823 Stellen, 283 weniger

als vor einem Jahr.

Im Landkreis Südliche Weinstraße waren im Januar 3.009 Frauen und Männer

bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren

166 bzw. 5,8 Prozent mehr als im Dezember und 146 oder 5,1 Prozent mehr

als im Januar des vergangenen Jahres.

Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf

4,8 Prozent gestiegen. Im Dezember letzten Jahres lag sie bei 4,6 Prozent.

Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Ar-

beitgebern aus dem Landkreis Südliche Weinstraße 116 zu besetzenden Stel-

len gemeldet. Das waren 20 Stellen weniger als im Dezember und 35 mehr als

im Januar des vergangenen Jahres. Der Bestand umfasst 913 Stellen, 85 we-

niger als vor einem Jahr.

Quelle: Agentur für Arbeit Landau

