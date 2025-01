Heidelberg – Konzert zum Valentinstag in der Stadtbibliothek

Bellheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 31.1.2025, erhielt die Schulleitung der Realschule Plus in Bellheim aufgrund eines Schriftzuges in einer Toilette Hinweise auf eine mögliche Amoktat am 3.2.2025 und verständigte hierauf die Polizeiinspektion Germersheim. Entsprechende Ermittlungen wurden sofort aufgenommen und ein Strafverfahren in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landau gegen unbekannte Täter eingeleitet. Die bisher durchgeführten ... Mehr lesen »