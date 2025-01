Frankenthal – Kunst im Rathaus – Gabriele Braner stellt aus

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Von Montag, 3. Februar bis Freitag, 28. Februar, sind im Rathaus Werke der Frankenthalerin Gabriele Braner zu sehen. Zu den Öffnungszeiten des Rathauses kann die Ausstellung im zweiten Obergeschoss kostenlos besucht werden.

Über die Ausstellung

Gabriele Braner malt, was ihr gefällt. Ihre Kunstwerke entstehen mit Acryl, Pastellkreide, Pastellstiften und Buntstiften. Als Inspirationsquelle dienen ihr Fotos, die sie meist aus dem Internet auf Pinterest findet. Ihre Arbeiten spiegeln ihre persönliche Sichtweise und Leidenschaft für die Malerei wider.

Über die Künstlerin

Gabriele Braner wurde 1965 in Grünstadt geboren, wo sie auch ihre Kindheit verbrachte. Schon während ihrer Schulzeit entwickelte sie ein starkes Interesse an Kunst und nahm an verschiedenen Kursen teil. Nach der Schule absolvierte sie eine Lehre als Steuerfachgehilfin. Heute ist sie Mutter von drei Söhnen und arbeitet im ALTERA Seniorenheim. Seit 2001 lebt Gabriele Braner in Frankenthal und fühlt sich hier sehr wohl.

Mit dem Malen hat sie während der Corona-Zeit wieder begonnen. Für sie ist das Malen ein wichtiger Ausgleich zum stressigen Alltag und eine Möglichkeit, ihre Kreativität auszuleben.

Mehr zu „Kunst im Rathaus“

Die Stadtverwaltung möchte Kunstschaffenden aus der Region mehr Möglichkeiten bieten, ihre Werke zu präsentieren und stellt dafür kostenlos die Ausstellungfläche im zweiten Obergeschoss des Rathauses zur Verfügung.

Die Vergabe erfolgt durch den Bereich Kultur und Sport. Mehr Informationen zur Ausstellungsfläche und ein Bewerbungsformular sind unter www.frankenthal.de/kunst-im-rathaus zu finden. Ansprechpartnerin ist Manuela Engel-Heil, 06233 89 456, kultur@frankenthal.de.

Ausstellungsort

Stadtverwaltung Frankenthal

Rathausplatz 2 – 7

67227 Frankenthal (Pfalz)

Öffnungszeiten des Rathauses

Montag und Dienstag 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr

Mittwoch 8 bis 14 Uhr

Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr

Freitag 8 bis 12.30 Uhr

Hinweis an die Redaktion

Für weitere Fragen zur Ausstellung steht Gabi Braner per Mail an

gabi.braner12@gmail.com zur Verfügung.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

