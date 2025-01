Frankenthal – Friedrich Ebert Realschule Plus Stadtverwaltung Frankenthal präsentiert sich bei Berufsfelderkundung

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 4. Februar findet an der Friedrich Ebert Realschule Plus die zweite Berufsfelderkundung für die achte Jahrgangsstufe statt. Die Stadtverwaltung Frankenthal freut sich, auch in diesem Jahr Teil dieser wichtigen Veranstaltung zu sein, die den Schülern wertvolle Einblicke in verschiedene Berufsfelder bietet. An diesem Tag haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich in sechs unterschiedlichen Berufsfeldern auszuprobieren. Neben handwerklichen Berufen werden auch Tätigkeiten im Bereich Gesundheit, Pflege, Verwaltung und Gastronomie vor-gestellt. Durch zahlreiche Mitmachaktionen und kleine Projekte können die Schüle-rinnen und Schüler erleben, welche Tätigkeiten ihnen Freude bereiten und welcher Berufsweg nicht in Frage kommt. Die Stadtverwaltung Frankenthal gibt den Schülern Einblicke in die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten innerhalb der Verwaltung.

Arbeiten bei der Stadtverwaltung Frankenthal

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsangeboten bei der Stadtverwaltung und die Möglichkeit, sich direkt online zu bewerben, finden Interessierte unter www.frankenthal.de/ausbildung.

Fragen zu den Ausbildungsberufen?

Jan-Luca Dittrich

Tel.: 06233/89-864

E-Mail: Ausbildung@frankenthal.de

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

